Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 12 Aralık puan sıralaması
Gelinim Mutfakta yarışması 12 Aralık tarihli bölümüyle haftayı ortaladı. Belirlenen tarifi en iyi şekilde yapmaya çalışan gelinler, gün sonunda tabaklarını puanlamaya sundu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı? İşte, Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde yaşananların kısa bir özeti…
Gelinim Mutfakta 39. haftanın üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rümeysa ve Emel arasında büyük bir tartışmanın yaşandığı Gelinim Mutfakta son bölümünde yeni yarışmacı Rümeysa duygusal anlar yaşadı. Rümeysa’nın gözyaşları diğer yarışmacıları da derinden etkiledi. Hafta ortasında Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Lavaş Dürüm Börek" tarifiyle yarıştı.
Kayınvalidelerden 11 puan alan Rümeysa sonuncu, 13 puan alan Elif 3'ncü oldu. Gün birinciliğini ise 14 puan alan Emel ve Cansu paylaştı. Kura sonucunda Emel, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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