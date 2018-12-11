Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 11 Aralık puan durumu
Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Yayınlanan son bölümde Cansu’nun diğer yarışmacıların masalarını denetlemesi kriz yarattı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti!
Gelinim Mutfakta 39. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 11 Aralık tarihli 192. bölümünde; Rümeysa, kaynanası Nezahat Hanımın söyledikleri karşısında kırgınlık yaşadı. Cansu'nun, yemek yapanları denetleme girişi hem diğer gelinler, hem de Ziyafet Hanım tarafından büyük eleştiri aldı! Emel ve Rümeysa arasında tartışma çıktı. Tüm bu tartışmaların ardından önce günün analizi yapıldı, ardından puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı?
Haftanın ilk gününde Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri “zeytinyağlı yaprak sarma” tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 8 puan alan Cansu sonuncu , 10 puan alan Emel 3'ncü oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Rümeysa elde etti. Elif çeyrek altını son anda kaçırdı.
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