Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 10 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 10 Ocak Perşembe günü 214. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Ezgi'nin gözyaşları damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 43. haftanın dördüncü gününü tamamladı. Beş altın bilezik için kıyasıya mücadele eden gelinler, Gelinim Mutfakta’nın 214. bölümünde duygusal anlar yaşadı. Reyhan Hanım ve Songül Hanım arasındaki tartışma sonrasında yaşananlar Ezgi'nin ağlamasına neden oldu. Nilgün Hanım’ın anne özlemi ise başta gelini Yağnur olmak üzere tüm yarışmacıları duygulandırdı. Öte yandan Ezgi, Sina'yı oynadığını düşündüğü diğer gelinlere benzetmesi ise ufak bir krize neden oldu. Tartışmalarla geçen gün sonunda ise çeyrek altın sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Songül-Sina Malatya ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “ekmek mantısı tarifi" ile yarıştılar. Değerlendirme sonunda; Ezgi 5 puanla gün sonuncusu oldu, Ezgi’yi 14 puanla Yağnur izledi. Günün en başarılı ismi ise 18 puanla Rümeysa oldu, 16 puan alan Sina gün ikincisi olarak çeyrek altını kaçırdı.
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