Gelinim Mutfakta yarışmasında gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 10 Aralık Pazartesi günü 191. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bir ekibin dahil olduğu Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Cansu’nun ellerine kına yakması damga vurdu. Gün sonunda en yüksek puanları toplayan gelin, çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftanın başlangıcını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 39. hafta Nezahat Aydın ve gelini Rümeysa Aydın katıldılar. Cansu'nun, elenerek yarışmadan ayrılan Hatice'nin ardından yaptığı sevinç gösterileri herkesten büyük tepki topladı. Özellikle Hatice’nin bıraktığı kınayı herkesin gözü önünde yakması çok konuşuldu. Öte yandan Hatice, Cansu'nun elektrik faturasını göstererek, oyun içinde ajitasyon yaptığı videoya imalı bir gönderme yaptı. Hatice, Cansu'ya önce sözleriyle, sonra da gönderdiği imalı hediyeyle eleştirisini iletti. Hediye ise, bir poşette ekmek, maydanoz, patates vb. temel ihtiyaç malzemeleriydi. Tüm bu gerginliğe rağmen gelin-kaynana ekibinden birinin yüzü çeyrek altınla güldü. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Haftanın ilk gününde Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri “brokolili tavuk” tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel ve Rümeysa sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan Cansu elde etti.
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