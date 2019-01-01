Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 1 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 43. haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Şaşırtıcı ve iddialı diyalogların yaşandığı Gelinim Mutfakta 207. bölümde puanlama öncesi Yağnur ve Rümeysa arasında yaşanan kriz değerlendirilirken Yağnur gözyaşlarını tutamadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 2019’un ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni yılın ilk programına Rümeysa ve Yağnur'un tartışmaları damga vurdu. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Pazılı Mısır Ekmeği" için yarıştılar! Gelinler arasındaki kaos devam ederken Ziyafet Hanım'ın tabakların sadece bir tanesine iyi puan vermesi kafalarda soru işareti yarattı. Puanlama sonrası yaşanan tartışmada Yağnur, duygularını ifade etmekte zorlandı. Rümeysa'nın sert tavırlarına karşılık kırıldığını atan Yağnur, duygularını ifade etmekte zorlandı. Rümeysa'nın, Yağnur için "Burada herkes seni seviyormuş gibi davranıyor" sözleri gelinler ve kayınvalideler arasında tartışıldı. Bu durum kaşısında duygularına hakim olamayan Yağnur gözyaşlarını tutamadı. Elif'e de Rümeysa'ya da kırıldığını söyleyen Yağnur'un, duygularına hakim olamaması konuşuldu. Rümeysa ise Yağnur'u kırdığını düşünerek Yağnur'dan özür diledi. Gün sonunda ise yarışmacılardan biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden 6 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 18 puan alan Rümeysa oldu, yarışmaya geri dönen Ezgi ise ikincilik elde etti.
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