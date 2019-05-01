Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 1 Mayıs puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta 1 Mayıs tarihli bölümüyle haftayı ortaladı. Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gergin dakikalar yaşandı. Reyhan Hanım, puanlama sonrasında çok sinirlendi ve stüdyoyu terk etti. Peki, gün sonunda yüzü gülen yarışması kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi olan isim ve son bölüme damga vuran olayın detayları
Gelinim Mutfakta’nın 1 Mayıs tarihli bölümünde; Reyhan Hanım ve Gülcan arasında puanlama sonrasında büyük tartışma çıktı. Tartışma esnasında sesler giderek yükseldi. En son olarak Reyhan Hanım, Gülcan'a çok sinirlendi ve mutfağı terk etti. Ürek bu konu ile ilgili iki tarafa da sert bir açıklama bulundu.
Gelinim Mutfakta'nın 293. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "krepte rulo pilav" ile yarıştılar!
Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel’i 8 puanla Güngör takip etti. 18 puanın sahibi Gülcan oldu, Ezgi ise 13 puanla günü ikinci tamamladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle