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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.03.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (7 Mart) kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (7 Mart) kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, 7 Mart Perşembe günü haftanın dördüncü gününü tamamladı. Haftanın finali öncesi gelinlerden biri çeyrek altın kazanarak moral depoladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfak son bölümde yaşananlar...

Gelinim Mutfakta 254. Bölümde Ezgi, Gülcan ve Nergis aralarındaki konuşmaları kaynanalara taşıyan Güneş'i dışladılar. Güneş, bir önceki bölümde gelinlerin kaynanalara yapacakları olan şakayı ifşa etmişti. Bu yüzden diğer gelinler ona güvenemeyeceklerini söylemişlerdi. Bu bölümde ise, yayın öncesi ve yayın zamanı onunla konuşmayarak, uzaklaşarak dışlayıcı bir davranış sergilediler. Fatih Ürek bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Güneş, yaptığı hareketin arkasında dururken, kaynanalar diğer gelinlerin bu davranışını acımasızlık olarak değerlendirdiler. Değerlendirme ardından puan durumu ortaya çıktı. Gelinim Mutfakta 254. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

7 MART PUAN DURUMU

Filiz-Nergis Kaynak, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kıymalı soğan dolması" tarifi ile yarıştılar.

Günün sonuncusu 7 puanla Nergis aldı. Nergis’i 11 puanla Gülcan izledi. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güneş Kılıç ve Ezgi Yıldırım aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. 16 puan toplayan Ezgi, 32’nci çeyrek altını almaya hak kazandı. Kayınvalidelerden 14 puan alan Güneş, günü 2’nci tamamladı.

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