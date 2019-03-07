Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (7 Mart) kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, 7 Mart Perşembe günü haftanın dördüncü gününü tamamladı. Haftanın finali öncesi gelinlerden biri çeyrek altın kazanarak moral depoladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfak son bölümde yaşananlar...
Gelinim Mutfakta 254. Bölümde Ezgi, Gülcan ve Nergis aralarındaki konuşmaları kaynanalara taşıyan Güneş'i dışladılar. Güneş, bir önceki bölümde gelinlerin kaynanalara yapacakları olan şakayı ifşa etmişti. Bu yüzden diğer gelinler ona güvenemeyeceklerini söylemişlerdi. Bu bölümde ise, yayın öncesi ve yayın zamanı onunla konuşmayarak, uzaklaşarak dışlayıcı bir davranış sergilediler. Fatih Ürek bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Güneş, yaptığı hareketin arkasında dururken, kaynanalar diğer gelinlerin bu davranışını acımasızlık olarak değerlendirdiler. Değerlendirme ardından puan durumu ortaya çıktı. Gelinim Mutfakta 254. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
7 MART PUAN DURUMU
Filiz-Nergis Kaynak, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kıymalı soğan dolması" tarifi ile yarıştılar.
Günün sonuncusu 7 puanla Nergis aldı. Nergis’i 11 puanla Gülcan izledi. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güneş Kılıç ve Ezgi Yıldırım aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. 16 puan toplayan Ezgi, 32’nci çeyrek altını almaya hak kazandı. Kayınvalidelerden 14 puan alan Güneş, günü 2’nci tamamladı.
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