Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (5 Kasım) kim oldu?
Gelinim Mutfakta bugün 34. haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta programının 5 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlanan 166. bölümünde yarışmacılar ‘sebzeli köfte’ tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta yeni bir haftaya sürprizlerle dolu bir giriş yaptı. 3 ay önce doğuma giden Cansu ‘nun tekrar yarışmaya dönmesi günün en çok konuşulan konusu oldu. Cansu ve kaynanası Sevgül Hanım, 3 ay önce yarışmadan ayrılmak zorunda kalmışlardı. Yayın sırasında doğum sancısı gelen Cansu hemen hastaneye götürülmüştü. Cansu, erken doğum yaptığı için yarışmadan ayrılmıştı. Şimdi tekrar yarışmaya geri döndü. Onları karşılarında gören -başta Fatih Ürek olmak üzere- yarışmacılar çok şaşırdı ve mutlu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Tartışmalarla geçen son bölüm finalinde günün kazananı program sunucusu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Yarışmaya haftalar sonra yeniden katılan Cansu 10 puan topladı. 16 puan toplayan Ezgi günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.
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