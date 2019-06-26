Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (26 Haziran) kim oldu?
Gelinim Mutfakta 26 Haziran Çarşamba günü 328. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ortasında kaynanalarla, gelinler arasındaki sıkıntı büyüdü. Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları Hülya ve kaynanası Zeynep Hanım arasında gergin anlar yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde; Gülcan kendisini yarışmaya gelmiş en başarılı kişi olarak lanse etti. Elif ve Hülya arasındaki tartışma gün boyu devam etti. Çiğdem Hanım, kaynanalar odasındaki sehpanın üzerinde bulunan kişisel eşyaları kaldırdı. Hüsniye Hanım, Çiğdem Hanımı bu davranışından dolayı eleştirdi ve ona engel olmaya çalıştı. Hülya ve kaynanası Zeynep Hanım puanlama sonrasında tartıştı.
Gelinim Mutfakta'nın 26 Haziran 2019'da yayınlanan 328. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "humuslu et kavurma" ile yarıştılar!
Gün sonuncusu Hülya oldu, Hülya’yı 11 puanla Gülcan takip etti. Kayınvalidelerden 15 puan alan Hatice, haftanın birincisi olarak çeyrek altını almaya hak kazandı. Elif 13 puanla haftanın ikincisi oldu.
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