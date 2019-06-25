Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (25 Haziran) oldu?
Gelinim Mutfakta 25 Haziran Salı günü 327. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Zeynep Hanım ve Hülya'nın hediyeleri sıkıntı yarattı. Gün sonunda kayınvalidelerin puanları ortaya çıktı, gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, en az puanı hangi yarışmacı oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde yaşananlar
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfak yeni haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Son bölümde; Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşadılar. Çiğdem Hanım, Zeynep Hanımın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında aldı. Elif'in, Ezgi'nin kalan eşyalarını da kaldırması soruna neden oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 25 Haziran 2019'da yayınlanan 327. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "renkli biber dolma" ile yarıştılar. Peki, günün yemeği hangi geline kazandırdı, kayınvalideler en çok hangi yarışmanın tabağını beğendi?
Gün birincisi 15 puanın sahibi Hatice oldu. Elif ve Hatice, haftanın ikinci gününü 11 puanla tamamladı. Kayınvalidelerden en düşük puanı ise Hülya aldı.
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