Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (25 Haziran) oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta'da gün birincisi (25 Haziran) oldu?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (25 Haziran) oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.06.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (25 Haziran) oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (25 Haziran) oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Haziran Salı günü 327. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Zeynep Hanım ve Hülya'nın hediyeleri sıkıntı yarattı. Gün sonunda kayınvalidelerin puanları ortaya çıktı, gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, en az puanı hangi yarışmacı oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde yaşananlar

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfak yeni haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Son bölümde; Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşadılar. Çiğdem Hanım, Zeynep Hanımın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında aldı. Elif'in, Ezgi'nin kalan eşyalarını da kaldırması soruna neden oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 25 Haziran 2019'da yayınlanan 327. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "renkli biber dolma" ile yarıştılar. Peki, günün yemeği hangi geline kazandırdı, kayınvalideler en çok hangi yarışmanın tabağını beğendi?

Gün birincisi 15 puanın sahibi Hatice oldu. Elif ve Hatice, haftanın ikinci gününü 11 puanla tamamladı. Kayınvalidelerden en düşük puanı ise Hülya aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Tatil tam gaz
Sanat dünyasının acı kaybı... Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Serenay Sarıkaya isyan etti: Gelinen nokta inanılır gibi değil!
Bu görüntüler tartışma yarattı