Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (19 Kasım) kim oldu? İşte çeyrek altını alan isim
Gelinim Mutfakta 176. bölümüyle haftanın açılışını yaptı. Her haftanın başında yeni yarışmacıların dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 36. hafta Ziyafet Yeni ve gelini Elif Yeni katıldılar. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Kanal D’nin sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yaptığı Gelinim Mutfakta, 36. haftanın açılışını 176. bölümle yaptı. Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki ilk bölümünde yeni kaynana ortalığı karıştırdı. Nevi-şahsına münhasır bir kişilik olan Ziyafet Hanım’ın yorumları gelinleri kızdırdı. Kayınvalidelerin sevilmediği ifade eden Ziyafet Hanım’a gelinler tepki gösterdi. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri "Arpacık Soğanlı Zeytinyağlı Enginar" tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Gelinim Mutfakta 176. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 8 puan alan Elif Yeni gün sonuncusu oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım topladı. 16 puan toplayan Ezgi, 21’inci çeyrek altını almaya hak kazandı.
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