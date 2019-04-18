Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (18 Nisan) kim oldu? Puan durumu
Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe günü haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Rekabet dozunun arttığı Gelinim Mutfakta 284. Bölümünde Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri ‘Elbasan Tava ve biberli arpa şehriye pilavı’ ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinler, Reyhan Hanıma "Mutfaktan Emeklilik Belgesi" verdi. Uzun süredir yarışmada bulunan Reyhan Hanım ile Ezgi, gelinler ve kaynanalar tarafından hedef haline geldiler. Bu sırada eski yarışmacılar Reyhan Hanıma destek mesajı gönderdi. Sevim Hanım, gelini Güngör'ün fırınını Ezgi'ye kullandırmasının yanlış olduğunu savundu. Gergin geçen dakikalar ardından günün sonunda puan durumu netleşti, çeyrek altını kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finali öncesinde yapılan değerlendirme sonucunda günün kazananı belli oldu. 18 Nisan tarihli puanlamaya göre; 8 puan alan Meltem gün sonuncusu oldu, Meltem’i 9 puanla Güngör takip etti. En yüksek puanları alanlar ise Gülcan ve Ezgi oldu. Çeyrek altının kazananı Ezgi oldu.
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