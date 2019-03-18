Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (18 Mart) kim oldu?
Gelinim Mutfakta 18 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle 53. Haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 53. Hafta Nazlı Bitmiş ve gelini Beyza Bitmiş dahil oldu. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 61. Bölümüyle yeni haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk gününde kaynanalar ve gelinler Gülderen Hanım’ın sürekli mutfakta konfeti patlatmasına tepki gösterdi. Besime Hanım, beş bilezik daha kazanan gelini Gülcan'a bir bilezik de kendisi hediye etti; fakat, Gülcan bu hediyenin son olmasını istedi. Reyhan Hanım ve Ezgi arasında sinir harbi yaşandı. Gün sonunda ise puanlama sonucu ortaya çıktı ve günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında bir gelin kazandı. Bu kez kuranın şanslı ismi Güneş oldu.
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