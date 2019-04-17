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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (17 Nisan) kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (17 Nisan) kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle 57. Haftayı ortaladı. Yarışmacılar arasında seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, son bölümde neler yaşandı?

Gelinim Mutfakta’nın 283. bölümünde Meltem Nur, yemeğini yaparken talihsizlik yaşadı. Meltem Nur, yemeğini yaptığı sırada tavası alev aldı. Meltem, yemeğini yaptığı sırada tavası alev almaya başladı. Ufak bir korku yaşayan Meltem kontrolü sağlamayı başardı. Bu olay ise, gelinler arasında amatörlük-ustalık tartışması başlattı. Özellikle Ezgi, kendisi ile çok uğraşan Meltem ile ufak ufak dalga geçmeye başladı. Yaklaşık bir yıldır yarışmada olduğunu üzerini çizerek tüm gelinlere laf yetiştirdi. Mutfaktaki tartışma alevi bu sefer Güngör ve Gülcan'a sıçradı. Tartışmaları sonrasında oklar tekrar Ezgi'ye yöneldi. Reyhan ve Handan Hanım arasındaki tarz tartışması devam etti. Ezgi, bir yıldır yarışmada olmanın havasını attı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün sonunda kayınvalidelerden 17 puan alan Ezgi, hem birincilik unvanını hem de çeyrek altını aldı.

 

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