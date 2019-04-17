Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (17 Nisan) kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta 17 Nisan Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle 57. Haftayı ortaladı. Yarışmacılar arasında seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, son bölümde neler yaşandı?
Gelinim Mutfakta’nın 283. bölümünde Meltem Nur, yemeğini yaparken talihsizlik yaşadı. Meltem Nur, yemeğini yaptığı sırada tavası alev aldı. Meltem, yemeğini yaptığı sırada tavası alev almaya başladı. Ufak bir korku yaşayan Meltem kontrolü sağlamayı başardı. Bu olay ise, gelinler arasında amatörlük-ustalık tartışması başlattı. Özellikle Ezgi, kendisi ile çok uğraşan Meltem ile ufak ufak dalga geçmeye başladı. Yaklaşık bir yıldır yarışmada olduğunu üzerini çizerek tüm gelinlere laf yetiştirdi. Mutfaktaki tartışma alevi bu sefer Güngör ve Gülcan'a sıçradı. Tartışmaları sonrasında oklar tekrar Ezgi'ye yöneldi. Reyhan ve Handan Hanım arasındaki tarz tartışması devam etti. Ezgi, bir yıldır yarışmada olmanın havasını attı.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gün sonunda kayınvalidelerden 17 puan alan Ezgi, hem birincilik unvanını hem de çeyrek altını aldı.
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