Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (15 Nisan) kim oldu? İşte puan durumu
Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi günü yeni bir haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 57. Hafta Handan Akdemir ve gelini Nur Meltem Akdemir katıldı. Peki, iki yeni isim ve diğer yarışmacılar arasında neler yaşandı, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (15 Nisan) kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar
Yarışmaya yeni katılan gelin Meltem Nur'un kaynanası Handan Hanım ilk günden mutfaktaki ipleri eline almaya çalıştı. Onun bu halini gören Ezgi, Handan Hanım'ı şov yapmakla suçladı. Ezgi ve Gülcan arasında tüyolaşma polemiği devam etti. Polemiklerle geçen dakikalar ardından puan durumu ortaya çıktı ve günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (15 Nisan) kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan 2019'da yayınlanan 281. Bölümünde Handan-Nur Meltem Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kabak İmam Bayıldı" için yarıştılar.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Güngör Üzüm aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Değerlendirme doğrultusunda; gün sonuncusu 7 puanla Ezgi oldu, Ezgi’yi 10 puanla Meltem takip etti. Gelinim Mutfakta 278. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün birincisi 17 puanla Güngör oldu. Gülcan günü ikinci tamamladı.
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