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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.03.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (14 Mart) kim oldu? Haftanın finalinde neler olacak?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (14 Mart) kim oldu? Haftanın finalinde neler olacak?

Gelinim Mutfakta haftanın finali öncesi yine çok renkli bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta 259. Bölümde Gülcan, düğün öncesi geleneklerinden birisi olan testi kırma olayını yaşayamayan Ezgi'ye jest yaparak stüdyoda ona bu anı yaşattı. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevindi yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Haftanın finalinde neler olacak?

Gelinim Mutfakta 52. Haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde; Ezgi ile sürekli tartışma anları yaşayan Gülcan bu sefer onu mutlu eden bir durum yarattı. Ezgi'nin düğün zamanlarında eksikliğini duyduğu seremonilerden haberdar olan Gülcan, Neslihan'ın düğün videosunu izledikten sonra masasının altından bir testi çıkarttı. Evliliklerine mutluluk ve Güneş haricinde eğlenceye katılan diğer gelinlerle oynadı. Testisini yere atarak kırdı. Sonrasında ise, bu güzel anlara katılmayan Güneş ve diğer gelinler arasında tatsız bir tartışma çıktı.

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mart 2019'da yayınlanan 259. Bölümünde Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Saksı Kebabı" ile yarıştılar. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altının sahibi 15 puan alan Gülcan oldu.

HAFTANIN FİNALİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 260. Bölümün fragmanı yayında! Hafta finalinde puanlar birbirine çok yakın! Gelinler ve kaynanalar hafta finali heyecanı yaşıyorlar! Haftanın son gününde gerginlikle devam ediyor! Gülcan, Güneş ile uğraşmaya devam ediyor! Gülderen Hanım ve Ezgi arasında yemek tadımı sonrasında küslük yaşanıyor!

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