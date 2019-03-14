Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (14 Mart) kim oldu? Haftanın finalinde neler olacak?
Gelinim Mutfakta haftanın finali öncesi yine çok renkli bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta 259. Bölümde Gülcan, düğün öncesi geleneklerinden birisi olan testi kırma olayını yaşayamayan Ezgi'ye jest yaparak stüdyoda ona bu anı yaşattı. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevindi yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Haftanın finalinde neler olacak?
Gelinim Mutfakta 52. Haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde; Ezgi ile sürekli tartışma anları yaşayan Gülcan bu sefer onu mutlu eden bir durum yarattı. Ezgi'nin düğün zamanlarında eksikliğini duyduğu seremonilerden haberdar olan Gülcan, Neslihan'ın düğün videosunu izledikten sonra masasının altından bir testi çıkarttı. Evliliklerine mutluluk ve Güneş haricinde eğlenceye katılan diğer gelinlerle oynadı. Testisini yere atarak kırdı. Sonrasında ise, bu güzel anlara katılmayan Güneş ve diğer gelinler arasında tatsız bir tartışma çıktı.
Gelinim Mutfakta'nın 14 Mart 2019'da yayınlanan 259. Bölümünde Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Saksı Kebabı" ile yarıştılar. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altının sahibi 15 puan alan Gülcan oldu.
HAFTANIN FİNALİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 260. Bölümün fragmanı yayında! Hafta finalinde puanlar birbirine çok yakın! Gelinler ve kaynanalar hafta finali heyecanı yaşıyorlar! Haftanın son gününde gerginlikle devam ediyor! Gülcan, Güneş ile uğraşmaya devam ediyor! Gülderen Hanım ve Ezgi arasında yemek tadımı sonrasında küslük yaşanıyor!
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