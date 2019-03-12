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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
12.03.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (12 Mart) kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (12 Mart) kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 12 Mart Salı günü 257. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde mutfakta olaylar çıkmaza girdi ve tansiyon yükseldi. Gergin geçen dakikalar ardından günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 52. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 5 günü çeyrek altın, hafta finalinde ise 5 altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta, bugün haftanın ikinci gününü tamamladı. Gelinim Mutfakta’nın kayınvalidelerinden en yüksek puanı alan isim çeyrek altınlarına bir yenisini ekledi. Peki, gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar…

12 MART PUAN DURUMU

Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kırmızı soğanlı kıymalı milföy" tarifi ile yarıştılar. 

Gün sonunculuğunu 10 puan alan Gülcan ve Neslihan paylaştı. Sıra gün birincisine geldiğinde ise bir sürpriz yaşandı, 15'er puan alan Güneş ve Ezgi gün birinciliğini paylaştı, çeyrek altının kazananı ise kura çekimiyle belli oldu. Kura sonucunda Güneş, çeyrek altını almaya hak kazandı. 

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