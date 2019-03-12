Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (12 Mart) kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Salı günü 257. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde mutfakta olaylar çıkmaza girdi ve tansiyon yükseldi. Gergin geçen dakikalar ardından günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 52. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 5 günü çeyrek altın, hafta finalinde ise 5 altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta, bugün haftanın ikinci gününü tamamladı. Gelinim Mutfakta’nın kayınvalidelerinden en yüksek puanı alan isim çeyrek altınlarına bir yenisini ekledi. Peki, gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar…
12 MART PUAN DURUMU
Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kırmızı soğanlı kıymalı milföy" tarifi ile yarıştılar.
Gün sonunculuğunu 10 puan alan Gülcan ve Neslihan paylaştı. Sıra gün birincisine geldiğinde ise bir sürpriz yaşandı, 15'er puan alan Güneş ve Ezgi gün birinciliğini paylaştı, çeyrek altının kazananı ise kura çekimiyle belli oldu. Kura sonucunda Güneş, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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