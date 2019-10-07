Gelinim Mutfakta’da gün (7 Ekim) birincisi kim oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta’da gün (7 Ekim) birincisi kim oldu?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta’da gün (7 Ekim) birincisi kim oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
07.10.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün (7 Ekim) birincisi kim oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta’da gün (7 Ekim) birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, 7 Ekim Pazartesi günü yeni haftanın açılışını yaptı. İkinci sezon bölümleriyle devam eden Gelinim Mutfakta'ya 74. Hafta Aysel Açıkalın ve gelini Duygu Çınar katıldı. İkilinin arasındaki tartışmalar ilk günden çok konuşuldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın açılışını tartışmalarıyla yaptı. Elif ve Kıymet, zamanında fırından yemeği çıkartmayan Dilek'in üzerine yürüdüler. Dilek, yemeğini fırından geç çıkarınca hem gelinlerden, hem de Fatih Ürek'ten uyarı aldılar. Çiğdem Hanımın bile bile çiğ tabağa yüksek puan vermesi ortalığı karıştırdı. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynana ilk günden sert bir tartışmanın içine girdi. Gün değerlendirmesi ardından günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 7 Ekim 2019'da yayınlanan 366. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Aysel Açıkalın- Duygu Çınar çiftleri "kafes köfte" ile yarıştılar.

Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonucunda gün sonuncusu 7 puanla yeni yarışmacı Duygu oldu. Duygu'yu 9 puanla Kıymet takip etti. Gün birincileri ise 15 puanla Elif ve Dilek oldu. Çeyrek altının sahibi gelin ise kura ile belirlendi. Kuranın şanslı isim bu kez Elif oldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum'
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!
Şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı
'Tarifi yokmuş hakikatten yaşananların'