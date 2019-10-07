Gelinim Mutfakta’da gün (7 Ekim) birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, 7 Ekim Pazartesi günü yeni haftanın açılışını yaptı. İkinci sezon bölümleriyle devam eden Gelinim Mutfakta'ya 74. Hafta Aysel Açıkalın ve gelini Duygu Çınar katıldı. İkilinin arasındaki tartışmalar ilk günden çok konuşuldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın açılışını tartışmalarıyla yaptı. Elif ve Kıymet, zamanında fırından yemeği çıkartmayan Dilek'in üzerine yürüdüler. Dilek, yemeğini fırından geç çıkarınca hem gelinlerden, hem de Fatih Ürek'ten uyarı aldılar. Çiğdem Hanımın bile bile çiğ tabağa yüksek puan vermesi ortalığı karıştırdı. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynana ilk günden sert bir tartışmanın içine girdi. Gün değerlendirmesi ardından günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 7 Ekim 2019'da yayınlanan 366. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Aysel Açıkalın- Duygu Çınar çiftleri "kafes köfte" ile yarıştılar.
Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonucunda gün sonuncusu 7 puanla yeni yarışmacı Duygu oldu. Duygu'yu 9 puanla Kıymet takip etti. Gün birincileri ise 15 puanla Elif ve Dilek oldu. Çeyrek altının sahibi gelin ise kura ile belirlendi. Kuranın şanslı isim bu kez Elif oldu.
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