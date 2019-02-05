Gelinim Mutfakta’da gün (5 Şubat) birincisi kim oldu? 5 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta 5 Şubat Salı günü 232. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Ezgi ve Gülcan arasındaki kriz damga vurdu. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gülcan, Gelinim Mutfakta ustalık belgesini getirince olanlar oldu. Kayınvalide Besime Hanım, gelininin belgesini gösteriş yaparak izleme odasında masaya koyunca ortalık karıştı ve Songül Hanım belgeyi yırtarak tepki gösterdi. Ezgi ve Gülcan arasında yine kriz çıktı. Ezgi, Gülcan'a "Haddini bil haddini bilmezsen sana haddini bildiririm" diye uyarıda bulundu. Sina, kızıyla yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. Gün sonunda ise kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 5 Şubat 2019'da yayınlanan 232. Bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Jambonlu Peynirli Fırın Tavuk" ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 4 puan toplayan Ezgi sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 13 puan alan Sina 3’üncü sırada yer aldı. 16 puan toplayan Gülcan ve Kübra, birinciliği paylaştı. Kura sonucunda Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle