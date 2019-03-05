Gelinim Mutfakta'da gün (5 Mart) birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 5 Mart Salı günü haftanın ikinci gününü tamamladı. Yeni haftanın ikinci gününde Besime Hanım ve Gülcan arasındaki gerilim devam etti. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi gelinin oldu? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu?
Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde; Besime Hanım ve Gülcan arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. Besime Hanım gelininin gönlünü almak için bir bilezik hediye etti; fakat, Gülcan bu bileziği kabul etmedi. İkili arasında yaşananları diğer yarışmacılar şaşkınlıkla izledi. Gergin geçen dakikalar ardından günün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 5 Mart Salı günü birincisi kim oldu?
ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 252. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında dört yarışmacı gelinimiz birbirlerine çok yakın puanlar aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün değerlendirmesi sonunda; Kayınvalidelerden 17 puan alan Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu. Ezgi, böylece 31’nci çeyreğini aldı.
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