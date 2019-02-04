Gelinim Mutfakta’da gün (4 Şubat) birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta yarışması bugün yeni bir haftanın açılışını yaptı. Hafta içi her gün çeyrek altın kazandıran Gelinim Mutfakta'ya 47. Hafta Nurten Baysal ve gelini Kübra Baysal katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Haftanın ilk gününe elenen yarışmacılardan Yağnur’un mesajı damga vurdu. Eski yarışmacı Yağnur, kendi üzerinden prim yaptığını düşündüğü Gülcan'a sert bir mesaj yolladı. Gülcan ise, bu mesaja aynı sertlikte cevap verdi. Reyhan Hanım ve Songül Hanım arasında tadım sonrası büyük tartışma çıktı. Besime Hanım, gelini Gülcan üzerinde kaynana ağırlığını koymaya çalışınca ortam gerildi. Gün sonunda ise kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gün değerlendirmesi neticesinde Ezgi ve Kübra, 8 puan aldı. 16 puan toplayan Sina, çeyrek altını almaya hak kazandı. Gülcan 13 puanla gün ikincisi oldu.
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