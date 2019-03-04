Gelinim Mutfakta'da gün (4 Mart) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta 4 Mart Pazartesi günü yayınlanan 251. Bölümüyle yeni haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk gününe Besime Hanım’ın, gelini hakkında söyledikleri damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi gelinin oldu? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar…
Gelinim Mutfakta yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Her hafta yeni bir gelin-kaynana ekibinin dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 51. Hafta Gülderen Kılıç ve gelini Güneş Kılıç katıldı. Gelini Gülcan'ı bencillikle suçlayan Besime Hanım herkesi çok şaşırttı. Gülcan, bu sözler üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Haftanın ilk günü yemek yapamama tartışması mutfağa gergin dakikalar yaşandı. Gergin geçen dakikalar ardından günün birincisi belli oldu?
Gün değerlendirmesi sonunda; 9 puanla Ezgi gün sonuncusu oldu, Ezgi’yi 10 puanla Güneş takip etti. Kayınvalidelerden 16 puan alan Nergis, çeyrek altının sahibi oldu.
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