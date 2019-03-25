Gelinim Mutfakta’da gün (25 Mart) birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 54. Hafta Birsel Pekgöz ve gelini Burcu Pekgöz katıldı. Bir hayli iddialı olan yeni yarışmacılar şaşırtıcı bir sonuç elde etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 25 Mart Pazartesi günü 266. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya yeni katılan Burcu, gelinlere kök söktüreceğinin işaretlerini verdi. Yeni hafta yarışmacıları Birsel Hanım ve gelini Burcu iddialı sözler sarf etti. Ezgi ve Reyhan Hanım kazandıkları 50 altın bileziği kıskandıracak şekilde kutladılar. Gün sonunda yeni haftanın ilk kazananı belli oldu.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 25 Mart 2019'da yayınlanan 266. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel- Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ekmek kebabı" yemeği ile yarıştılar.
Gelinim Mutfakta 266. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 9 puan alan Ezgi ve Beyza, gün sonunculuğunu paylaştı. 16 puan alan Burcu, çeyrek altını almaya hak kazandı, Gülcan günü ikinci tamamladı.
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