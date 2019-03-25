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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün (25 Mart) birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’da gün (25 Mart) birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 54. Hafta Birsel Pekgöz ve gelini Burcu Pekgöz katıldı. Bir hayli iddialı olan yeni yarışmacılar şaşırtıcı bir sonuç elde etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Mart Pazartesi günü 266. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya yeni katılan Burcu, gelinlere kök söktüreceğinin işaretlerini verdi. Yeni hafta yarışmacıları Birsel Hanım ve gelini Burcu iddialı sözler sarf etti. Ezgi ve Reyhan Hanım kazandıkları 50 altın bileziği kıskandıracak şekilde kutladılar. Gün sonunda yeni haftanın ilk kazananı belli oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Mart 2019'da yayınlanan 266. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel- Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ekmek kebabı" yemeği ile yarıştılar.

Gelinim Mutfakta 266. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 9 puan alan Ezgi ve Beyza, gün sonunculuğunu paylaştı. 16 puan alan Burcu, çeyrek altını almaya hak kazandı, Gülcan günü ikinci tamamladı.

 

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