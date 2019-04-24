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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün (24 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da gün (24 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, haftanın ortasını geride bıraktı. Gelinlerin çeyrek altın mücadelesi verdiği, kayınvalidelerin de puanladığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Ezgi ve Rabia arasında gerilim yaşandı. Gün sonun ise çeyrek altın sevinci yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Nisan Çarşamba günü 288. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ezgi ve Rabia arasındaki gelirim, kayınvalidelere yansıdı. Gelinim Mutfakta'ya bu hafta hızlı bir giriş yapan Rabia, Ezgi'yle büyük bir gerilim yaşadı. Bu durum Rabia'nın kayınvalidesi Emine Hanım ve Reyhan Hanım arasında tartışmaya yol açtı. Tartışmalarla geçen dakikalar ardından günün kazananı belli oldu. Peki, çeyrek altını kim kazandı?

24 NİSAN PUAN DURUM

Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan 2019'da yayınlanan 288. Bölümünde Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "tahinli tavuk sarma" için yarıştılar!

Gün değerlendirmesi sonunda 7 puan alan Ezgi gün sonuncusu oldu, Ezgi’yi 8 puanla Gülcan takip etti. En yüksek puanları ise Güngör ve Rabia aldı. Kayınvalidelerden 18 puan alan Güngör çeyrek altını almaya hak kazandı, Raiba 15 puanla günü ikinci tamamladı.

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