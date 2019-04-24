Gelinim Mutfakta’da gün (24 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, haftanın ortasını geride bıraktı. Gelinlerin çeyrek altın mücadelesi verdiği, kayınvalidelerin de puanladığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Ezgi ve Rabia arasında gerilim yaşandı. Gün sonun ise çeyrek altın sevinci yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 24 Nisan Çarşamba günü 288. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ezgi ve Rabia arasındaki gelirim, kayınvalidelere yansıdı. Gelinim Mutfakta'ya bu hafta hızlı bir giriş yapan Rabia, Ezgi'yle büyük bir gerilim yaşadı. Bu durum Rabia'nın kayınvalidesi Emine Hanım ve Reyhan Hanım arasında tartışmaya yol açtı. Tartışmalarla geçen dakikalar ardından günün kazananı belli oldu. Peki, çeyrek altını kim kazandı?
24 NİSAN PUAN DURUM
Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan 2019'da yayınlanan 288. Bölümünde Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "tahinli tavuk sarma" için yarıştılar!
Gün değerlendirmesi sonunda 7 puan alan Ezgi gün sonuncusu oldu, Ezgi’yi 8 puanla Gülcan takip etti. En yüksek puanları ise Güngör ve Rabia aldı. Kayınvalidelerden 18 puan alan Güngör çeyrek altını almaya hak kazandı, Raiba 15 puanla günü ikinci tamamladı.
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