Gelinim Mutfakta’da gün (23 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu
Gelinim Mutfakta 23 Nisan Salı günü 287. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Reyhan Hanım’ın suşi merakı komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öte yandan Emine Hanım'ın oğlundan gelen mesaj diğer yarışmacılar tarafından da değerlendirildi. Gün sonunda ise çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının en eğlenceli yarışma programlarından Gelinim Mutfakta 58. Haftanın ikinci bölümünü tamamladı. Yarışmaya bu hafta katılan Emine Hanım ve gelini Rabia'nın anlaşamadıklarını bir diğer kanıtı olarak Emine Hanım'ın oğlundan gelen mesaj ortalığı iyice karıştırdı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün (23 Nisan) birincisi kim oldu?
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan 2019'da yayınlanan 287. Bölümünde Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım, Emine Bülbükoç -i Rabia Akgül çiftleri "ıspanaklı içli köfte" ile yarıştılar.
Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gün sonuncusu 5 puanla Güngör oldu, Güngör’ü 12 puanla Rabia takip etti. Kayınvalidelerden 16 puan toplayan Gülcan birinci oldu, Ezgi 14 puanla günü ikincilikle tamamladı.
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