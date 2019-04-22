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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.04.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün (22 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

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Gelinim Mutfakta'da gün (22 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni haftanın açılışını 22 Nisan Pazartesi günü yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 58. Hafta Emine Bülbükoç ve gelini Rabia Akgül dahil oldu. Peki, haftanın ilk gününde neler yaşandı, yeni yarışmacı ve kayınvalidesi dengeleri nasıl değiştirdi, gün birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti

Gelinim Mutfakta 22 Nisan Pazartesi günü 286. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni katılan Rabia, ilk olarak Ezgi'nin bilezikleri hakkıyla almadığını söyleyerek yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Besime Hanım ve Gülcan arasındaki Güngör polemiği yeni haftanın ilk gününde de devam etti. Bu sırada Güngör'ün ailesi ona destek mesajı yolladı. Yeni yarışmacılar Emine Hanım ve Rabia, oğul-eş tartışmaları ile stüdyodakileri şaşırttı. Gün değerlendirmesi ardından puan durumu ortaya çıktı ve çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, 22 Nisan tarihli puan durumu

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Nisan 2019'da yayınlanan 286. Bölümünde Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım, Emine Bülbükoç -i Rabia Akgül çiftleri "kabak çiçeği dolması" ile yarıştılar!

Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gün sonuncusu 9 puanla Ezgi oldu, Ezgi'yi 12 puanla Rabia takip etti. 16 puan toplayan Güngör, çeyrek altının sahibi oldu. 13 puan alan Gülcan, günü ikincilikle tamamladı. 

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