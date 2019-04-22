Gelinim Mutfakta'da gün (22 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni haftanın açılışını 22 Nisan Pazartesi günü yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 58. Hafta Emine Bülbükoç ve gelini Rabia Akgül dahil oldu. Peki, haftanın ilk gününde neler yaşandı, yeni yarışmacı ve kayınvalidesi dengeleri nasıl değiştirdi, gün birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta 22 Nisan Pazartesi günü 286. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni katılan Rabia, ilk olarak Ezgi'nin bilezikleri hakkıyla almadığını söyleyerek yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.
Besime Hanım ve Gülcan arasındaki Güngör polemiği yeni haftanın ilk gününde de devam etti. Bu sırada Güngör'ün ailesi ona destek mesajı yolladı. Yeni yarışmacılar Emine Hanım ve Rabia, oğul-eş tartışmaları ile stüdyodakileri şaşırttı. Gün değerlendirmesi ardından puan durumu ortaya çıktı ve çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, 22 Nisan tarihli puan durumu
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 22 Nisan 2019'da yayınlanan 286. Bölümünde Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım, Emine Bülbükoç -i Rabia Akgül çiftleri "kabak çiçeği dolması" ile yarıştılar!
Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gün sonuncusu 9 puanla Ezgi oldu, Ezgi'yi 12 puanla Rabia takip etti. 16 puan toplayan Güngör, çeyrek altının sahibi oldu. 13 puan alan Gülcan, günü ikincilikle tamamladı.
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