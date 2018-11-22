Gelinim Mutfakta’da gün (22 Kasım) birincisi kim oldu? Üç puan eşit çıktı
Haftanın finali için geri sayımını sürdüren Gelinim Mutfakta 179. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Ziyafet Hanım’ın sözleri damga vurdu. Kayınvalidesini asla mutlu edemeyeceğini söyleyen Elif, gözyaşı döktü. Haftanın kritikleri yapıldıktan sonra oylamaya geçildi ve günün birincisi netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 36. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün aynı saatte yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın 179. bölümünde, Reyhan-Ezgi Yıldırım, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri Karadeniz’in en sevilen yemeği “hamsili pilav” tarifi ile yarıştılar.
Gelinim Mutfakta 179. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Cansu topladı. 14 puan toplayan Cansu çeyrek altını almaya hak kazandı. Diğer üç isim ise 10 puan topladı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Reyhan Hanım ve Elif arasında, Ziyafet Hanım hakkında geçen konuşmalar ortalığı karıştırdı. Elif, önceki bölüm aldığı çeyrek altını kaynanası Ziyafet Hanım’a verdi. Reyhan Hanım ve Ziyafet Hanım arasında çekişme devam etti.
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