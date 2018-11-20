Gelinim Mutfakta’da gün (20 Kasım) birincisi kim oldu? İşte puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 177. bölümü geride bıraktı. Haftanın ikinci gününde hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta 36. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki ikinci bölümünde Hatice, fırındaki yemeğini kontrol eden Cansu ve Ezgi'ye büyük tepki gösterdi. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanımdan aldığı çeyrek altını geri istedi. Ziyafet Hanım ve gelini Elif arasında sular durulmadı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri “tavuklu tepsi kebabı” ile kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Gelinim Mutfakta 177. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 8 puan alan Ezgi gün sonuncusu, Cansu ise 9 puanla 2'nci oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Yeni topladı. 13 puan toplayan yeni yarışmacı Elif Yeni, ilk çeyrek altınını aldı.
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