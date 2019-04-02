Gelinim Mutfakta'da gün (2 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu
Gelinim Mutfakta 2 Nisan Salı günü 272. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Gülcan, söyledikleri ve yaptıklarıyla tepki çekti. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar…
Nazlı Hanım, kendileri için gelen video mesaja öfkelendi. Ezgi ve Reyhan Hanım arasında tadım sonrası şiddetli bir tartışma çıktı. Fatih Ürek, Beyza'dan kaynanası Nazlı Hanıma söyledikleri için özür dilemesini istedi. Gergin geçen dakikalar ardından puanlama durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, en düşük puanı kim aldı?
BİRİNCİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 2 Nisan 2019'da yayınlanan 272. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "haşlama içli köfte" için yarıştılar!
Gün sonuncusu 5 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 10 puanla Burcu takip etti. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. 14 puanla Ezgi ise günü ikinci tamamladı.
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