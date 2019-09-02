Gelinim Mutfakta’da gün (2 Eylül) birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 2 Eylül Pazartesi günü 341. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün aynı saatte yayınlanan Gelinim Mutfakta'ya 69. Hafta Necla Minaz ve gelini Yağmur Minaz katıldı. Oldukça iddialı olan gelin adayının eşine takip sistemiyle kontrol etmesi tartışmalara neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta, 69. Haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk bölümünde Ezgi ve yeni yarışmacı arasında tansiyon yükseldi. Gergin geçen dakikalar ardından puanlar ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kayınvalidelerin değerlendirmesi sonunda; gün sonuncusu 5 puanla Yağmur oldu, Yağmur'u 7 puanla Ezgi takip etti. 14 puan toplayan Elif ve Hatice gün birinciliğini paylaştı, çeyrek altının kazananı ise kura yöntemiyle belirlendi. Çeyrek altın kura sonucunda Elif'in oldu.
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