Gelinim Mutfakta'da gün (18 Şubat) birincisi kim oldu? Puan durumu
Gelinim Mutfakta 18 Şubat Pazartesi günü 241.bölümüyle haftanın açılışını yaptı. Her pazartesi günü yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 49. Hafta Dilek Altındere ve gelini Bircan Terzi katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puanlama nasıl şekillendi? İşte, haftanın ilk gününde yaşananlar…
Gelinim Mutfakta 18 Şubat Pazartesi tarihli bölümüyle 49. Haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk gününde; Ezgi'nin haftanın finalinde aldığı bileziklerle birlikte toplam 45 bileziğinin olması Reyhan Hanım'ı çok mutlu etti ve mutfakta kutlama yaptı. Fakat Filiz Hanım, gelini Nergis'in de Ezgi'yle aynı puanları alıp kurada Ezgi'nin kazanmasının ardından Reyhan Hanım'ın nispet yaptığını söyledi. Sina'nın yerine gelen yeni yarışmacı, oldukça iddialı cümlelerle gelinlere ağırlığını koydu. Gülcan ve Ezgi arasında sular durulmadı. Ezgi'yi yarışmadan göndereceğini dile getiren Gülcan, arkasından oynayacağını da belirtti. Gün sonunda puanlar açıklandı, gelinlerden biri çeyrek altını kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 18 Şubat 2019'da yayınlanan 242. Bölümünde Besime-Gülcan, Dilek-Bircan, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "yufka kebabı" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 4 puan toplayan Bircan sonuncu oldu, Bircan'ı 11 puanla Ezgi takip etti. 19 puan toplayan Nergis, çeyrek altını kazandı. Gülcan 13 puanla gün ikincisi oldu.
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