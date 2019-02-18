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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün (18 Şubat) birincisi kim oldu? Puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da gün (18 Şubat) birincisi kim oldu? Puan durumu

Gelinim Mutfakta 18 Şubat Pazartesi günü 241.bölümüyle haftanın açılışını yaptı. Her pazartesi günü yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 49. Hafta Dilek Altındere ve gelini Bircan Terzi katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puanlama nasıl şekillendi? İşte, haftanın ilk gününde yaşananlar…

Gelinim Mutfakta 18 Şubat Pazartesi tarihli bölümüyle 49. Haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk gününde; Ezgi'nin haftanın finalinde aldığı bileziklerle birlikte toplam 45 bileziğinin olması Reyhan Hanım'ı çok mutlu etti ve mutfakta kutlama yaptı. Fakat Filiz Hanım, gelini Nergis'in de Ezgi'yle aynı puanları alıp kurada Ezgi'nin kazanmasının ardından Reyhan Hanım'ın nispet yaptığını söyledi. Sina'nın yerine gelen yeni yarışmacı, oldukça iddialı cümlelerle gelinlere ağırlığını koydu. Gülcan ve Ezgi arasında sular durulmadı. Ezgi'yi yarışmadan göndereceğini dile getiren Gülcan, arkasından oynayacağını da belirtti. Gün sonunda puanlar açıklandı, gelinlerden biri çeyrek altını kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Şubat 2019'da yayınlanan 242. Bölümünde Besime-Gülcan, Dilek-Bircan, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "yufka kebabı" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 4 puan toplayan Bircan sonuncu oldu, Bircan'ı 11 puanla Ezgi takip etti. 19 puan toplayan Nergis, çeyrek altını kazandı. Gülcan 13 puanla gün ikincisi oldu. 

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