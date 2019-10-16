Gelinim Mutfakta’da gün (16 Ekim) birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi gelinin oldu?
Gelinim Mutfakta 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Hafta içi her gün birbirinden farklı tariflerle kayınvalidelerin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta’nın gelinleri bu kez bir et yemeğiyle yarıştı. Yayınlanan son bölümde yarışmanın yeni gelini ve kayınvalidesi arasındaki diyaloglar şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi gelinin oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü bölümünü geride bıraktı. Yarışmanın 16 Ekim tarihli bölümünde Duygu, Çiğdem Hanımın protesto pankartını kaynanalar odasına girerek yırttı. Elif'in tüyo verme iddiası bir kez daha gündeme geldi. Dilek ve kaynanası Fatma Hanım arasındaki altın krizi bu bölümde de de devam etti. Gün sonunda ise haftanın birincisi ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün (16 Ekim) birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi gelinin oldu?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Dilek Akıncıoğlu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!Gün sonuncusu 8 puanla duygu oldu, Duygu’yu 10 puanla Kübra takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 18 puan toplayan Elif oldu. Dilek 11 puanla günü ikinci tamamladı.
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