Gelinim Mutfakta’da gün (12 Eylül) birincisi kim oldu?
Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 12 Eylül Perşembe günü 349. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışma programının son bölümünde Hilal, yemekte kural ihlali yaptı. Hilal'in düğün videosunu izleyen gelinler düğünde takılan takıları tartışırken stüdyoda gergin anlar yaşandı. Gün değerlendirmesi ardından kayınvalidelerin verdiği puanlar ortaya çıktı, gelinlerden biri çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 12 Eylül 2019'da yayınlanan 349. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri "patlıcanlı kiş" ile yarıştılar.
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda; günün en düşük puanını 6 puanla Ezgi aldı. Gün birincisi ise 14 puanla Elif oldu, Elif böylece bu haftaki üçüncü çeyrek altınını aldı. Hatice ve Hilal 12 puan topladılar ancak Hilal'in 2 puanı kural ihlali nedeniyle kırıldı.
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