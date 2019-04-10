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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
10.04.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün (10 Nisan) birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta’da gün (10 Nisan) birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 278. Bölümüyle haftanın ortasını tamamladı. Haftanın üçüncü gününde yine tartışmalar eksik olmadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti…

Gelinim Mutfakta 10 Nisan Çarşamba günü 278. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevim Hanım’ın, Reyhan Hanım’a zorla takmak istediği sarı peruk tartışma yarattı.

Ezgi, Sevim Hanımı peruk yüzünden eleştirdi. Reyhan Hanım’ın, yeni yarışmacı Güngör hakkında söyledikleri tepki aldı. Fatih Ürek, gelinleri günün yemeği konusunda eleştirdi. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 10 Nisan 2019'da yayınlanan 278. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " Fırında Tahin Soslu Sebze Tarifi" ile yarıştılar!

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Değerlendirme doğrultusunda; gün sonuncusu 7 puanla Gülcan oldu, Gülcan’ı 8 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 278. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün birincisi 18 puanla Güngör oldu. Beyza günü ikinci tamamladı. 

 

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