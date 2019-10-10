Gelinim Mutfakta’da gün (10 Ekim) birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 10 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı. Kanal D ekranlarının altın dağıtan yemek programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde yine gergin dakikalar yaşandı. Gün değerlendirmesi ardından ise haftanın finali öncesinde dengeleri değiştirecek sonuçlar ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde yine sesler yükseldi. Fatma Hanım, Dilek'in takmak istediği çeyrek altını sert bir şekilde geri çevirdi. Dilek ve kaynanası Fatma Hanım arasındaki altın krizi giderek büyüdü. Çiğdem Hanım, bir önceki gün fenalaşan Duygu'nun rol yaptığını düşündü. Elif, günün yemeğini arttıran Dilek'e ateş püskürdü. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Ekim 2019'da yayınlanan 369. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "çiğ börek" tarifi ile yarıştılar.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Duygu Çınar ve Kıymet Çoban aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncuları 9 puanla Dilek ve Elif oldu. Çeyrek altın ise bu kez kayınvalidelerden 13 puan toplayan Duygu’ya gitti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle