Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
01.04.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta’nın 1 Nisan tarihli bölümüne diskalifiye açıklaması damga vurdu. Program sunucusu Ürek, sert tartışma yaşanan Beyza ve Burcu diskalifiye edildiğini söyledi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki ilk bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Ballı Şalgam ve Tavuk Bonfile" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta 271. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Beyza Bitmiş aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. 14 puan alan Beyza, hem gün birincisi unvanının hem de çeyrek altının sahibi oldu. 

DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİLER?

Fatih Ürek, gün sonu değerlendirmesi sırasında Beyza ve Burcu'nun tartıştıkları görüntüleri izlettirdi. Görüntülerde Burcu, Beyza'ya oyuncak hediye ediyordu. Beyza, kendisini çocuk yerine koyan Burcu'ya sert bir tepki gösterdi. Burcu altta kalmayarak o da sert cevaplar vermeye başladı. İkili arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Görüntüler izlendikten sona Fatih Ürek her iki gelini de yanına çağırarak kazandıkları çeyrek altınları teslim etmelerini istedi. Olayı izleyenler büyük bir şok yaşadılar. Altınlar teslim edildikten sonra Fatih Ürek onlara ikinci şoku da yaşattı. Tartışmadaki davranışlarının izlendiğini ve iki gelinin de diskalifiye edilmelerine karar verildiğini söyledi. Stüdyoda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kaynanaları şok içinde olanları izlediler. Fatih Ürek iki gelini de dışarı çıkardı. Açıklamasıyla yarışmacıları şok eden Fatih Ürek, 1 Nisan şakası olduğunu söyledi. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Seti birbirine kattı!

Cenk Küpeli’den “nişanlı” iddialarına yanıt!

O soruya yanıt yok

Bugün flört yarın eş olur