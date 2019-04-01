Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta’nın 1 Nisan tarihli bölümüne diskalifiye açıklaması damga vurdu. Program sunucusu Ürek, sert tartışma yaşanan Beyza ve Burcu diskalifiye edildiğini söyledi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün (1 Nisan) birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki ilk bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Ballı Şalgam ve Tavuk Bonfile" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta 271. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Beyza Bitmiş aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. 14 puan alan Beyza, hem gün birincisi unvanının hem de çeyrek altının sahibi oldu.
DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİLER?
Fatih Ürek, gün sonu değerlendirmesi sırasında Beyza ve Burcu'nun tartıştıkları görüntüleri izlettirdi. Görüntülerde Burcu, Beyza'ya oyuncak hediye ediyordu. Beyza, kendisini çocuk yerine koyan Burcu'ya sert bir tepki gösterdi. Burcu altta kalmayarak o da sert cevaplar vermeye başladı. İkili arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Görüntüler izlendikten sona Fatih Ürek her iki gelini de yanına çağırarak kazandıkları çeyrek altınları teslim etmelerini istedi. Olayı izleyenler büyük bir şok yaşadılar. Altınlar teslim edildikten sonra Fatih Ürek onlara ikinci şoku da yaşattı. Tartışmadaki davranışlarının izlendiğini ve iki gelinin de diskalifiye edilmelerine karar verildiğini söyledi. Stüdyoda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kaynanaları şok içinde olanları izlediler. Fatih Ürek iki gelini de dışarı çıkardı. Açıklamasıyla yarışmacıları şok eden Fatih Ürek, 1 Nisan şakası olduğunu söyledi.
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