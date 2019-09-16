Gelinim Mutfakta'da Ezgi ve Reyhan neden yok , elendiler mi?
Gelinim Mutfakta 16 Eylül Pazartesi günü yeni bir haftanın açılışını yaptı, yarışmanın popüler isimleri Ezgi ve Reyhan’ın görüntülerde olmaması bazı izleyicileri meraklandırdı. Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünü kaçıranlar Ezgi ve Reyhan’ın akıbetini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da Ezgi ve Reyhan neden yok , elendiler mi?
Gelinim Mutfakta yarışmasının 13 Eylül 2019 tarihli 70. Hafta finalinde herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Kayınvalidelerden en düşük puanı alarak son ikiye kalan isimlerinden biri yarışmanın en popüler isimlerinden Ezgi oldu. 38 puan toplayan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan, Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen isim oldu. Ezgi ve Reyhan, Gelinim Mutfakta'da en uzun süre kalmayı başaran isimlerdi.
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