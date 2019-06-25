Gelinim Mutfakta’da Ezgi ve Reyhan neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta 326. Bölümde, Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarışmada olmamaları merak uyandırdı. Onları yerlerinde göremeyen yarışmacılar ve ekran karşısındakiler bunun nedenini anlamaya çalıştılar. Ezgi ise, gönderdiği videoda Gelinim Mutfakta’da neden olmadıklarını açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da Ezgi ve Reyhan neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta 24 Haziran Pazartesi günü yeni bir haftanın açılışını yaptı. Yeni haftanın ilk gününde eksik isimler merak uyandırdı. Yerinde görülmeyen Ezgi, bu merakı ortadan kaldırmak için programa video mesaj yolladı. Gelinim Mutfakta’da Ezgi ve Reyhan neden ayrıldı?
Ezgi durumu "Talihsiz bir olay yaşadık. Oğlum havale geçirdi! İlk nöbetini evde kucağımda geçirdi. Benim için çok zordu. İkincisini müdahale edildikten beş saat sonra hastanede geçirdi. Çok şükür kalıcı bir hasar oluşmadı. O panikle erken müdahalede bulundum, bilmeyerek. Allah'ıma çok şükürler olsun. Şu an iyi gibiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Dikkat ediyoruz; yeniden, ateşi çıkmasın tekrardan bir nöbet yaşamayalım diye. İlaçlar kullanıyoruz.
Çok yoruldu, çok hırpalandı, çok fazla ilaç ve iğne yedi. Ben çok korktum; o, çok korktu. Psikolojik olarak ikimiz de iyi değiliz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin! Allah korudu, daha kötü bir şey yaşayabilirdik. Yaşadığım korku gerçekten bana yetti!" diye sevenleri ile paylaştı.
Fatih Ürek ve diğer yarışmacılarımız da Ezgi ile Reyhan Hanıma üzüntülerini dile getirdiler ve acil şifalar dilediler...
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