Gelinim Mutfakta’da en son kim elendi? Yeni bölüm fragmanında yeni kayınvalide şaşırttı
Gelinim Mutfakta yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yaz sezonunda da ekran macerasını sürdüren Gelinim Mutfakta, 91. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Haftanın ilk gününde elenen isimlerin yerine yeni bir gelin- kaynana ekibe dahil olacak. Peki, Gelinim Mutfakta’da en son kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 90. bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti! Gelinim Mutfakta'nın on dokuzuncu hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu! Hafta toplamında en az puanları Suzan Tekin-Şebnem Karataş ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çifti aldı. En düşük puanı alan Şebnem ve kayınvalidesi Suzan yarışmaya veda eden isim oldu.
YENİ YARIŞMACILAR GÖRÜNDÜ
Gelinim Mutfakta 91. bölüm fragmanı yayında! Haftanın ilk gününe yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynananın ilişkileri damgasını vuruyor! Yeni yarışmacılar ses getiriyor. Gelin ve kaynana arasındaki fikir ayrılıkları olay oluyor. Özlem ve Nurten Hanım arasında seslerin yükseldiği bir tartışma yaşanıyor!
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