Gelinim Mutfakta’da kim elendi? İşte son bölümde yaşananlar
Kanal D ekranlarının eğlenceli yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün 150. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde önce günün ardından haftanın kazananı belli oldu. Hafta boyu toplanan oylar doğrultusunda ise bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın 12 Ekim tarihli son bölümünde Ezgi'nin iddiası ve itirazı üzerine Fatih Ürek devreye girdi. Ezgi, kaynanası Reyhan'ın tadımı sonrasında aldığı puan üzerine yemeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Bu durum üzerine Fatih Ürek devreye girerek Ezgi'nin iddiasına yanıt verdi ve soruna açıklık getirdi. Hafta finalinde ise, birinci ile ilgili önemli bir durum yaşandı. Haftanın finali sonunda hafta boyunca farklı lezzetlerle yarışan gelinlerden biri 5 altın bileziği alarak galibiyet mutluluğu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibinin yarışma serüveni sona erdi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 150. Bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti
Hafta toplamında en az puanları Hanife-Başak Kuvel, Ergül-Emel Düzelli ile Öznur-Yasemin Kadıoğlu çiftleri aldı ve Gelinim Mutfakta'nın otuzuncu hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!
Günün sonuncusu 8 puanla Başak, birincisi ise 15 puanla Emel oldu. 14 puan toplayan Burcu günün birincisi olarak çeyrek altını almaya hak kazandı. Haftanın birincisi 57 puanla Ezgi oldu. Ezgi, 5 bileziği almaya hak kazandı.Hafta boyunca en az puanı toplayan Yasemin ise yarışmaya veda etti.
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