Gelinim Mutfakta'da (13 Mart) gün birincisi kim oldu? Puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 52. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Gelinim Mutfakta'nın 258. bölümünde gelinlerden biri gün birincisi oldu ve 5 altın bileziği bir adım daha yaklaştı. Peki, Gelinim Mutfakta'da (13 Mart) gün birincisi kim oldu? İşte, puan durumu
Gelinim Mutfakta 13 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Haftanın üçüncü gününde; Güneş ve Neslihan arasında kaynanası Aynur Hanımın fotoğrafını masasına koyma tartışması yaşandı. Ezgi ise Güneş’i oynamakla suçladı. Aynur Hanım, geçmişi ile ilgili acı duyduğu anların tekrar konuşulması karşısında kaynanalar odasını terk etti. Gün sonunda puan tablosu ortaya çıktı, günün kazananı belli oldu. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti...
KİM ELENDİ?
Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "zarf böreği" tarifi ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta 258. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.
Tüm puanlar verildikten sonra; gün sonuncusu Neslihan oldu. Neslihan’ı 9 puanla Ezgi takip etti. Kayınvalidelerden 19 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. 11 puan alan Güneş günü 2’ncilikle tamamladı.
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