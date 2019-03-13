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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da (13 Mart) gün birincisi kim oldu? Puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da (13 Mart) gün birincisi kim oldu? Puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 52. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Gelinim Mutfakta'nın 258. bölümünde gelinlerden biri gün birincisi oldu ve 5 altın bileziği bir adım daha yaklaştı. Peki, Gelinim Mutfakta'da (13 Mart) gün birincisi kim oldu? İşte, puan durumu

Gelinim Mutfakta 13 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Haftanın üçüncü gününde; Güneş ve Neslihan arasında kaynanası Aynur Hanımın fotoğrafını masasına koyma tartışması yaşandı. Ezgi ise Güneş’i oynamakla suçladı. Aynur Hanım, geçmişi ile ilgili acı duyduğu anların tekrar konuşulması karşısında kaynanalar odasını terk etti. Gün sonunda puan tablosu ortaya çıktı, günün kazananı belli oldu. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti...

KİM ELENDİ?

Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "zarf böreği" tarifi ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta 258. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Tüm puanlar verildikten sonra; gün sonuncusu Neslihan oldu. Neslihan’ı 9 puanla Ezgi takip etti. Kayınvalidelerden 19 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. 11 puan alan Güneş günü 2’ncilikle tamamladı.

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