Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları İnci Çolak ve gelini Yasemin Naiboğlu kimdir?
Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları İnci Çolak ve gelini Yasemin Naiboğlu oldu. İddialı bir başlangıç yapan ikili hayatları hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları İnci Çolak ve gelini Yasemin Naiboğlu kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 63. Hafta İnci Çolak ve gelini Yasemin Naiboğlu katıldı. İnci Çolak, Rizeli. Gelini Yasemin Naiboğlu 13 yıllık evli, 2 çocuğu var ve Konyalı. İkili yarışmaya İnci Çolak’ın isteğiyle katılmış. İnci Çolak, 13 yıldır kaynanasına "Anne" diye hitap etmediğini söyleyerek eleştirilerin odağına oturdu. Kaynanalar odasının yeni kayınvalidesi İnci Hanım, gelinin anne dememesi yüzünden üzüntü duyduğunu ifade etti.
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