Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Emine ve Rabia kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 58. Hafta Emine Bülbükoç ve gelini Rabia Akgül katıldı. Emine Hanım ve Rabia, oğul-eş tartışmaları ile katıldıkları güne damga vurdu, ikilinin hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu.. Peki, Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Emine ve Rabia kimdir?
Gelinim Mutfakta her hafta yeni isimleri ekranlarla tanıştırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta’ya 22 Nisan Pazartesi günü Emine Bülbükoç ve gelini Rabia Akgül dahil oldu. Oldukça iddialı çıkışlarda bulunan ikili kendileri hakkında da bilgilendirmede bulundu .
Rabia Akgül, İstanbul Bakırköy’den yarışmaya katılıyor. Bayan kuaför olan yeni yarışmacı, ayrıca eşiyle birlikte kafe işletmeciliği yapıyor. 19 yıllık evli ve 16 yaşında bir erkek evlat sahibi olan Rabia Akgül, kayınvalidesi Emine Bülbülkoç ile bir dönem aynı evde yaşadığını, uzun süre anlaşamadığını dile getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle