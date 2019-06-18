Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Aynur Kıcır ve gelini Sevinç Ünveren kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya 65. Hafta Aynur Kıcır ve gelini Sevinç Ünveren katıldı. İkili, Güller Bakhshayeshizadeh ve gelini Vahideh Bakhshayeshizadeh’in yerine geldi. Peki, Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Aynur Kıcır ve gelini Sevinç Ünveren kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın 17-21 Haziran tarihli yeni yarışmacıları Aynur Kıcır ve gelini Sevinç Ünveren oldu. Aynur Kıcır, Çorum doğumlu. Sevinç Ünveren 6 yıllık evli, bir çocuğu var ve Bingöllü. Yarışmaya yeni katılan yarışmacı gelin, Hatice'yi kaynanası Hüsniye Hanım’ın 250 bilezik iddiası ile eleştirdi.
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