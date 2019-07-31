Gelinim Mutfakta yeni sezonu ne zaman başlayacak? Heyecanlandıran fragman
Haziran ayında ekran macerasına ara veren Gelinim Mutfakta’nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımıyla birlikte heyecanlanan Gelinim Mutfakta takipçileri internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta yakında başlıyor! Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta yakında Kanal D ekranlarında olacak.
Gelinim Mutfakta sezon finalini 28 Haziran 2019 tarihinde yapmıştı. Sezon finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün yarışmış, haftanın kazananı Besime-Gülcan Ekici ikilisi olurken; yarışmaya Zeynep-Hülya Bütün veda etmişti.
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