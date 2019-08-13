Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih bilgisi geldi
Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sezon 2. Tanıtımı yayınlandı. Yeni tanıtımla birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, haziran ayında sezon finali yapan Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta Kanal D'de başlıyor! Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
Gelinim Mutfakta sezon finalini 28 Haziran 2019 tarihinde yapmıştı. Sezon finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün yarışmış, haftanın kazananı Besime-Gülcan Ekici ikilisi olurken; yarışmaya Zeynep-Hülya Bütün veda etmişti.
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