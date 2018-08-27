Gelinim Mutfakta yeni bölümü saat kaçta? Özlem ve Nurten elendi mi, neden yoklar?
Gelinim Mutfakta’nın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Kurban Bayramı nedeniyle ekran macerasına kısa bir ara veren Gelinim Mutfakta’nın yeni saati Kanal D yayın akışıyla duyuruldu. Öte yandan yeni fragmanda Özlem ve Nurten ikilisinin yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü saat kaçta? Özlem ve Nurten elendi mi, neden yoklar?
Gelinim Mutfakta yarışması yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 20 Ağustos'tan bu yana tekrarları yayınlanan Gelinim Mutfakta bugün 116. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde gelinler arasındaki gerginlik, kayınvalidelere de yansıyacak. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle 27 Ağustos Pazartesi 12.15'te Kanal D'de!
Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın 18 Ağustos Cuma tarihli bölümünde 2 ekip birden yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'da bugün günün sonuncusu 8 puanla Özlem, birincisi ise 12 puanla Betül oldu. Hafta boyunca en az puanı toplayan Betül ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise 69 puanla Ezgi oldu. Birinci olan isim 5 bileziği almaya hak kazandı. Ancak yarışmada bu kez iki veda birden yaşandı. Nurten Hanım, ailevi nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığını söyledi.
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