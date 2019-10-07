Gelinim Mutfakta yeni bölümü saat kaçta?
Gelinim Mutfakta yarışması yeni saatinde kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın finalini 4 Ekim Cuma günü yapan Gelinim Mutfakta'nın 366. bölümü 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü saat kaçta?
Yeni programlar nedeniyle Kanal D yayın akışında revizeye gidildi. Magazin programı 2. Sayfa'nın saat 11.00'de başlayacak olması nedeniyle Gelinim Mutfakta'nın saati de değişti. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü saat kaçta yayınlanacak?
Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2019 itibariyle saat 13.00'de başlayacak. Programda, birbirinden iddialı gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışıyor En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak çeyrek altın almaya hak kazanıyor. Haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziği koluna takıyor. En düşük puanı alan gelin de yarışmaya veda ediyor.
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