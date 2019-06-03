Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok? Sezon finali mi yaptı?
Gelinim Mutfakta yarışmasının Kanal D yayın akışı içerisinde yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta, en son 31 Mayıs Cuma günü haftanın finaliyle ekranlardaydı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok? Sezon finali mi yaptı?
Pek çok dizi ve programın sezon finali yaparak ekran macerasına ara vermesi, Gelinim Mutfakta takipçilerini de meraklandırdı. Hafta içi her gün aynı saatte yayınlanan Gelinim Mutfakta, bu hafta boyunca yayın akışında yer almıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yarışması neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Gelinim Mutfakta’nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, ekran macerasında 63 haftayı deviren yarışma 10 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
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