Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta yarışmasının tekrar bölümlerinin yayınlanması kafalarda soru işareti bıraktı. Yaz sezonunda da ekran macerasını sürdüren Gelinim Mutfakta, en son haftanın finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Yeni fragmanı paylaşılan Gelinim Mutfakta’nın akıbeti merak konusu oldu. 20 Ağustos’tan bu yana saat 13.00’de yayınlanan Gelinim Mutfakta, bugün de aynı saate ve tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen yarışmanın eski bölümlerinin yayınlanması nedeniyle farklı sorular gündeme geldi. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı nedeniyle pek çok dizi ve programın yeni bölümlerine ara verildi, bunlardan biri de Gelinim Mutfakta oldu. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta, Kurban Bayramı’ndan hemen sonra 27 Ağustos Pazartesi 12.15'te Kanal D'de olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle